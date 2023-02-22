Первый гол в 2023 году в России был забит с пенальти

В среду проходит кубковый матч между «Ростовом» и «Уралом». Эта игра открывает футбольный год в России – ранее официальных матчей в 2023 году не было.

Зрителям в Ростове-на-Дону не пришлось долго ждать первого забитого мяча. К сожалению для местной публики, гол забили футболисты «Урала». Алексей Каштанов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что на этой стадии Фонбет Кубка России в верхней части сетки, где выступают «Ростов» и «Урал», противостояния состоят из двух матчей.