Балахнин считает, что «Ростов» способен выиграть Фонбет Кубок России

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором южане встретятся с «Уралом».

По мнению Балахнина, «Ростов» является фаворитом этой игры, поскольку сейчас команда Валерия Карпина находится в верхней части турнирной таблицы РПЛ, а против «Урала» она будет играть на своём родном стадионе.

Также специалист считает, что ростовчанам по силам побороться за главный трофей турнира.

«Сможет или не сможет «Ростов» выиграть – это всё гадание на кофейной гуще. Многое зависит от удачи, случая. Сейчас любая команда может выиграть кубок, в том числе и «Ростов», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Урал» состоится 22 февраля. Начало — в 17:30 по московскому времени.