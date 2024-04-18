Чухлов: «Зенит» в среду играл в «энергосберегающем режиме»

Бывший футболист питерского «Зенита» Борис Чухлов остался недоволен игрой между «Зенитом» и «Спартаком» в ответном полуфинале Кубка России. Она стала одной из самых посещаемых во всём сезоне, однако не принесла и гола.

«Соперники особо не напрягались, рвения какого-то не было. Хотя на игре были более 50 тыс. болельщиков, людям хотелось зрелища. «Зенит», увидев, что соперник не горит желанием победить, играл в «энергосберегающем» режиме», - говорит Чухлов для «РБ Спорт».

Благодаря победе в первом матче «Зенит» смог пройти дальше с общим счётом 2:1. Питерцы сыграют с ЦСКА в финале Пути РПЛ, а «Спартак» с «Динамо» во втором полуфинале Пути регионов.