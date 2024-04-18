Денисов: «Спартак» будет бороться за чемпионство и Кубок

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос том, станет ли клуб делать ставку на Кубок России.

«В чемпионате нас от третьего места отделяют три очка, если не ошибаюсь. Кубок и чемпионат — самые важные турниры. Будем стараться побеждать и там, и там», — цитирует Денисова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

В Кубке России «красно-белые» вылетели из Пути РПЛ и отправились в нижнюю сетку, где сыграют в полуфинале с «Динамо».