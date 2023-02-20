​На матчах Фонбет Кубка России появится медиаменеджер

Российский футбольный союз вводит новую должность для матчей Фонбет Кубка России. Как стало известно «РБ Спорт», на играх этого турнира появится медиаменеджер.

В обязанности медиаменеджера будет входить обеспечение доступа прессы в раздевалку команды, которая выиграла матч. Кроме того, медиаменеджер будет заниматься обеспечением прохода игроков через микст-зону с журналистами.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Фонбет Кубок России разыгрывается в новом формате. Так, в плей-офф турнир разделяется на две сетки – верхнюю и нижнюю.

Матчи ¼ финала Фонбет Кубка России пройдут уже на этой неделе.