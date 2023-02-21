Российский футбол возвращается: Дзюба против «Спартака», «Зенит» без права на ошибку

Российский футбол возвращается после зимних каникул. На этой неделе пройдут четвертьфинальные матчи Фонбет Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает рестарт турнира.

Формат

Не лишним будет напомнить формат розыгрыша национального кубка – в этом сезоне он кардинально изменился. С учётом отстранения российских клубов от турниров УЕФА было важно чем-то заполнить футбольный календарь. Перед сезоном обсуждалась возможность создания Кубка лиги, но в итоге было принято решение реформировать Кубок России.

В первой части розыгрыша Фонбет Кубка России мы увидели групповой этап для клубов топ-дивизиона (путь РПЛ) и матчи на выбывание для менее статусных клубов (путь регионов). По итогу команды вышли в плей-офф, разделённый на две сетки – верхнюю и нижнюю. В верхнюю попали те, кто заняли 1 и 2 места в группах пути РПЛ. В нижнюю же отправились те, кто занял 3 места в группах пути РПЛ, а также 4 представителя пути регионов. В итоге имеем такую картину:

Верхняя сетка

«Ростов» - «Урал»;

«Локомотив» - «Спартак»;

«Крылья Советов» - «Динамо»;

ЦСКА – «Краснодар».

Нижняя сетка

«Волга» Ульяновск – «Зенит»;

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«Акрон» - «Торпедо»;

«Уфа» - «Ахмат»;

«Звезда» - «Пари НН».

В верхней сетке противостояния состоят из двух матчей – дома и на выезде. В нижней сетке всё решается в один матч. При поражении в двухматчевой дуэли в верхней сетке команда не вылетает, а отправляется в нижнюю часть сетки. Давайте разберём на примере, чтобы было понятнее:

«Ростов» и «Урал» проводят между собой два матча. Допустим, «Урал» побеждает. Тогда екатеринбуржцы проходят в полуфинал верхней сетки, а ростовчане переходят в нижнюю часть сетки, где сыграют с одним из победителей первого этапа этой сетки. То же самое работает и для следующих стадий, даже для финала. То есть, в нижней части сетки каждая стадия делится на два этапа.

Кстати говоря, в Фонбет Кубке России нет дополнительного времени. Если противостояние – двухматчевое или одноматчевое – завершилось вничью, сразу пробиваются пенальти.

Суперфинал турнира, в котором будет разыгран кубок России, пройдёт 11 июня в «Лужниках». В нём за трофей в одном матче сразятся победитель финала верхней части сетки и победитель второго этапа финала нижней части сетки.

Дзюба против «Спартака»

Поговорим и о некоторых интригах Фонбет Кубка России. Центральным в программе четвертьфиналов пути РПЛ станет дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Градуса этому противостоянию добавляет Артём Дзюба. Недавно нападающий подписал контракт с «Локомотивом», хотя в своё время «Спартак» был для него родным клубом. С тех пор многое изменилось – теперь «красно-белые» являются для Дзюбы, пожалуй, главным и принципиальным соперником. Если Артём появится на поле, то наверняка у него будет запредельная мотивация. Будет интересно посмотреть на игру форварда, вернувшегося в Россию после неудачного периода в Турции.

Каким будет «Локомотив»

«Локомотив» провалил первую часть сезона, о чём свидетельствует нахождение команды на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ещё в ноябре команду возглавил Михаил Галактионов. Молодой специалист поработал с «железнодорожниками» на сборах, а параллельно шла перестройка состава. Будет интересно посмотреть, каким предстанет обновлённый «Локомотив» после зимнего межсезонья.

«Зенит» без права на ошибку

«Зенит» неудачно выступил на групповой стадии Фонбет Кубка России. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Спартак» с «Крыльями Советов» и финишировала третьей. Как следствие, питерцы попали в нижнюю часть сетки.

Если у кого-то складывается ощущение, что нижняя часть сетки станет для «Зенит» лёгкой прогулкой к суперфиналу, то вам нужно возвращаться к описанию формата турнира. При проходе «Волги» на первой стадии четвертьфинала команда Сергея Семака попадает не в полуфинал, а во вторую стадию четвертьфинала. Там «сине-бело-голубые» будут сражаться с кем-то из неудачников четвертьфиналов пути РПЛ. Это может быть «Спартак» или «Локомотив»… И, как мы уже разобрались, в нижней части сетки дуэль состоит из одного матча. То есть права на ошибку у «Зенита» не будет. Это добавляет интриги, согласитесь.

Александр Тихий