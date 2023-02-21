Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» сообщили, что клуб не будет подписывать игроков в последние часы трансферного окна

21 Февраля 2023 • 12:00 Комментировать
Ростов
...
Урал
22.02 17:30

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не планирует подписывать новых игроков в последние часы трансферного окна, которое закрывается в ночь с 21 на 22 февраля.

«Мы довольны той командой, которая есть у нас сейчас. Ушёл Гаджимурадов? Ушёл и ушёл. Мы готовимся к кубковому матчу с «Ростовом», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Свой следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт завтра, 22 февраля, против «Ростова» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 17:30 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
12:45 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна поставил точку в вопросе возможного перехода сына в «Галатасарай»
12:32 · Кубок России
Кузнецов: «Спартак» — явный фаворит матча с «Локомотивом»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Бериша назвал самого сложного защитника РПЛ, против которого ему доводилось играть
12:00 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили, что клуб не будет подписывать игроков в последние часы трансферного окна
11:47 · Кубок России
Агент высказался о возможном участии Изидора в матче со «Спартаком»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
11:21 · Кубок России
Ширко: «У Дзюбы будет сверхнастрой на матч со «Спартаком»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о том, что Кейта Бальде мог оказаться в ЦСКА
10:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
10:35 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Мне было легко играть против Магкеева, он просто не игрок высокого уровня»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Машкарин – о Федотове: «Не каждый тренер рискнёт доверять молодым»
09:51 · Кубок России
Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «С «Зенитом» сейчас сложно бороться»
09:39 · Кубок России
Полузащитник «Волги» Ефремов считает, что решение о проведении матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге было бы нечестным
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви — о «Зените»: «Мы играем не с денежными мешками, а против футболистов»
Все новости
Рекомендуем