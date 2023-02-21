В «Урале» сообщили, что клуб не будет подписывать игроков в последние часы трансферного окна

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не планирует подписывать новых игроков в последние часы трансферного окна, которое закрывается в ночь с 21 на 22 февраля.

«Мы довольны той командой, которая есть у нас сейчас. Ушёл Гаджимурадов? Ушёл и ушёл. Мы готовимся к кубковому матчу с «Ростовом», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Свой следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт завтра, 22 февраля, против «Ростова» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 17:30 по московскому времени.