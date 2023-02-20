Ганчаренко – об «Урале»: «Все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку»

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал нынешнее состояние своей команды.

«Мы очень хорошо поработали, все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку», - сказал Ганчаренко в интервью клубному YouTube-каналу.

Специалист заявил о том, что все в команде понимают сложность предстоящего выездного поединка с «Ростовом», однако отметил, что тренерский штаб изучил игру «жёлто-синих» и имеет представление о том, как им противостоять – необходимо нейтрализовать собственные ошибки и воспользоваться шансами, которые соперник будет предоставлять во время матча.