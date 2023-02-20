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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко – об «Урале»: «Все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку»

20 Февраля 2023 • 17:38 Комментировать
Ростов
...
Урал
22.02 17:30

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал нынешнее состояние своей команды.

«Мы очень хорошо поработали, все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку», - сказал Ганчаренко в интервью клубному YouTube-каналу.

Специалист заявил о том, что все в команде понимают сложность предстоящего выездного поединка с «Ростовом», однако отметил, что тренерский штаб изучил игру «жёлто-синих» и имеет представление о том, как им противостоять – необходимо нейтрализовать собственные ошибки и воспользоваться шансами, которые соперник будет предоставлять во время матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Кубок России Чемпионат России Виктор Ганчаренко
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РОСТОВ УРАЛ
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