Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Голенков прокомментировал ничью против «Урала»

22 Февраля 2023 • 21:45 Комментировать
Ростов
1:1
Урал
окончен

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о результате встречи Фонбет Кубка России против «Урала».

«Тяжёлый матч с тяжёлым соперником. Много борьбы было. Голов не хватило. Поле тяжелое. С нашим стилем игры было тяжелее», — заявил форвард клуба Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Егора, задачей для «Ростова» во второй части сезона является выигрыш каждой встречи. Также Голенков подтвердил, что у клуба есть небольшая задолженность по выплате зарпат, что, по мнению игрока, происходит в каждом коллективе РПЛ.

Напомним, что «Ростов» сыграл вничью в первой игре 2023 года со счётом 1:1. Второй поединок с «Уралом» состоится в Екатеринбурге в понедельник, 27 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Егор Голенков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
1
1
1.75 3.90 4.70
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
4.25 4.00 1.80
Видео
23.02.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.10
Видео
23.02.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
22:45 · Кубок России
Галактионов: «Дзюба очень здорово сыграл»
22:41 · Кубок России
Рахимов: «Дзюба долго не играл, вот и тонуса у него нет»
22:37 · Кубок России
Абаскаль: «Нужно было завершать эту игру ранее»
22:35 · Кубок России
Мостовой: «Судья ошибся, не засчитав гол «Локомотива»
21:49 · Кубок России
Карпин раскритиковал поле «Ростов Арены»
21:45 · Кубок России
Голенков прокомментировал ничью против «Урала»
21:39 · Кубок России
Сычёв высказался о назначении Галактионова в «Локомотив»
21:32 · Кубок России
«Локомотив» - «Спартак»: Промес вышел на замену
21:30 · Кубок России
Сычёв: «Локомотив» пока непонятно, во что играет»
21:25 · Кубок России
Помазун подвёл итоги матча с «Ростовом»
21:20 · Кубок России
Шишкин: «Локомотиву» нужно играть проще»
21:15 · Кубок России
Дзюба: «Ещё ничего не ясно, постараемся вернуться в игру»
21:08 · Кубок России
Билялетдинов: «Нового лица у «Локомотива» пока не видно»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как Промес тренировался в Москве отдельно от «Спартака»
20:50 · Кубок России
Как «Ростов» с «Уралом» провели первый официальный матч 2023 года - видео видео
Все новости