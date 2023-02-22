Голенков прокомментировал ничью против «Урала»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о результате встречи Фонбет Кубка России против «Урала».

«Тяжёлый матч с тяжёлым соперником. Много борьбы было. Голов не хватило. Поле тяжелое. С нашим стилем игры было тяжелее», — заявил форвард клуба Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Егора, задачей для «Ростова» во второй части сезона является выигрыш каждой встречи. Также Голенков подтвердил, что у клуба есть небольшая задолженность по выплате зарпат, что, по мнению игрока, происходит в каждом коллективе РПЛ.

Напомним, что «Ростов» сыграл вничью в первой игре 2023 года со счётом 1:1. Второй поединок с «Уралом» состоится в Екатеринбурге в понедельник, 27 февраля.