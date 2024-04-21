Азнауров: «Балтика» — проходимый соперник»

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров поделился ожиданиями от противостояния с «Балтикой» в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Футболист назвал команду из Калининграда проходимым соперником.

«Конечно, проходимый. Я же говорю, что на каждую игру выходим побеждать, не зависит от состава», — приводит слова Азнаурова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится 2 мая на домашней арене южан. Начало этой игры запланировано на 19:15 по московскому времени.

Отметим, что уже сегодня, 21 апреля, «Ростов» встретится со «Спартаком» в игре 25-го тура РПЛ. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20:30 по московскому времени.