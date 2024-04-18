Экс-игрок «Зенита» Веденеев: «У «Спартака» осталось одно только имя»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев после полуфинала Пути РПЛ Кубка России оценил игру «Спартака».

Напомним, что встреча между петербургским и московским коллективом завершилась со счётом 0:0. По сумме двух матчей в финал турнира пробились «сине-бело-голубые».

«У «Спартака» некому забивать, а «Зенит» не забил, потому что вратарь хорошо сыграл. Другое дело, что у «Спартака» одно имя только осталось. Играют средне, и тренер ничего не сделает, когда нет игроков», — приводит слова экс-игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что сейчас «Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.

В следующем туре команда Владимира Слишковича отправится в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.