Помазун подвёл итоги матча с «Ростовом»

Вратарь екатеринбургского «Урала» Илья Помазун подвёл итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ростова».

«Первый матч после возобновления сезона. Все ждали, все готовились. Хорошая игра. Поле не в лучшем состоянии сегодня было – вязкое. Поэтому перешли на игру длинными передачами. Вязкая тяжелая игра», – приводит слова голкипера издание «РБ Спорт». Илья отметил, что поле было в хорошем состоянии для февраля, однако всё равно пришлось перейти на длинные передачи. Помазун также выразил удовлетворение от результата игры, заявив, что всё решится в Екатеринбурге.

Напомним, что первый официальный матч для «Урала» в 2023 году завершился ничейным результатом 1:1. Ответная игра пройдёт в понедельник, 27 февраля.