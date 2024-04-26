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Кубок России

РФС утвердил стадион на суперфинал Кубка России официально

26 Апреля 2024 • 13:50 Комментировать

Исполком Российского футбольного союза в пятницу утвердил стадион, на котором пройдёт суперфинал Кубка России. Решающая битва за трофей состоится в «Лужниках».

Первым участником суперфинала Кубка России станет либо «Зенит», либо ЦСКА. За вторую путёвку в «Лужники» между собой сразятся победители в парах «Ростов» - «Балтика» и «Динамо» - «Спартак».

Суперфинал Кубка России пройдёт в воскресенье, 2 июня.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

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