Комличенко — о матче с «Уралом»: «Ничья — закономерный результат»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал результат матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Урала» (1:1).

По мнению футболиста, ничья — закономерный результат прошедшей встречи, в которой ему удалось забить единственный мяч своей команды на 67-й минуте.

«Своей игрой больше доволен, хотя не готов на сто процентов. Получилось выйти, наверное, усилить игру, забить гол. Были подходы, но, видимо, не наиграли на второй гол», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, что ответная игра между «Уралом» и «Ростовом» состоится 27 февраля. Начало — в 17:00 по московскому времени.