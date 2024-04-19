Защитник «Спартака» Чернов рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале Кубка России

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в финале Кубка России.

Игрок отметил, что финалом мечты для него станет игра между ЦСКА, за который он ранее выступал, и «Спартаком», однако заявил, что этот матч будет не особенным для него.

«Просто финал Кубка, в котором «Спартак» будет биться за победу. Но если выбирать, то пусть в финале будет ЦСКА», - приводит слова Чернова Sport24.

Напомним, что в финале Пути РПЛ Кубка России встретятся «Зенит» и ЦСКА, а «красно-белых» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России ожидает дерби против «Динамо».