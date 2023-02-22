Полузащитник «Урала» Шатов может восстановиться к ответной игре с «Ростовом»

Опытный полузащитник екатеринбургского «Урала» Олег Шатов может восстановиться к ответному матчу «шмелей» против «Ростова» в рамках четвертьфинальной серии Кубка России, игра запланирована на 27 февраля. Об этом сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на клубную пресс-службу екатеринбуржцев.

«В ответной игре, возможно, футболист сможет принять участие», - заявили в клубе.

Напомним, прямо сейчас «Ростов» и «Урал» играют друг с другом на «Ростов Арене», уральский коллектив пока впереди – 1:0, быстрый гол с пенальти забил форвард «шмелей» Алексей Каштанов. Шатов пропускает игру из-за травмы.

Трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.