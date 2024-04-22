Назван стадион, где пройдёт суперфинал Кубка России

2 июня состоится суперфинал Кубка России. Согласно информации телеграм-канала «Алланазаров | всё о футболе на Руси», битва за трофей пройдёт в «Лужниках». Соответствующее решение будет утверждено в пятницу на заседании исполкома Российского футбольного союза.

Первым финалистом Кубка России станет победитель противостояния «Зенит» - ЦСКА. Эти команды сойдутся в финале верхней части турнирной сетки. В нижней части турнирной сетки впереди ещё два этапа. На ближайшем из них «Динамо» сыграет со «Спартаком», а «Ростов» - с «Балтикой». Победители в этих парах сыграют друг с другом за путёвку в суперфинал.