Оба главных тренера получили жёлтые карточки в кубковом матче «Ростова» и «Урала»

Главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина и его визави из «Урала» Виктора Ганчаренко наказали предупреждением в концовке первого матча четвертьфинальной серии Кубка России.

Эпизод с Карпиным случился чуть раньше - на 80-й минуте встречи при счёте 1:1, наставник «жёлто-синих», судя по всему, был недоволен решением арбитра и был наказан «горчичником». Спустя восемь минут по похожей причине предупреждение получил и Ганчаренко.

Напомним, счёт в матче на 6-й минуте открыл форвард «Урала» Алексей Каштанов, однако на 67-й минуте ростовчане показали, кто в доме хозяин и точным ударом Николая Комличенко в дальний угол счёт сравняли – 1:1.

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