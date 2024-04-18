Игонин высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком»

Экс-игрок «сине-бело-голубых» Алексей Игонин дал свой комментарий о матче, в котором «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком».

Напомним, встреча Кубка России завершилась нулевой ничьей, а в первой игре в Москве подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.

- Я говорил, что «Зенит» может забить и три гола «Спартаку». Были возможности, но Максименко сыграл хорошо. Во многом это его заслуга. Хотя мне казалось, что «Зенит» должен был играть активно и забить хотя бы один гол, - сказал Игонин в интервью «Чемпионату».

Напомним, «Зенит» вышел в финал и сыграет там против ЦСКА, который одолел «Балтику». «Красно-белые» в низшей половине турнирной сетки встретится с «Динамо».