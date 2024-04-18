Кавазашвили — об игре Максименко: «Феноменально»

Экс-голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием об игре вратаря «красно-белых» Александра Максименко в матче с «Зенитом».

Напомним, 17 апреля «Спартак» не смог обыграть на выезде «Зенит» (0:0) в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ и опустился в Путь регионов.

«Феноменально. Один из лучших вратарей на данный момент в нашем чемпионате», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 26-летний Максименко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.