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Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества, это человек с характером»

23 Февраля 2023 • 14:18 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мнением о дебюте нападающего Артёма Дзюбы в составе московской команды.

Напомним, вчера, 22 февраля, «железнодорожники» уступили «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Дзюба вышел в стартовом составе своей новой команды и провёл на поле всю игру.

«У Артёма прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлён, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томислав Дуймович Артём Дзюба
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