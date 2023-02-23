Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества, это человек с характером»

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мнением о дебюте нападающего Артёма Дзюбы в составе московской команды.

Напомним, вчера, 22 февраля, «железнодорожники» уступили «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Дзюба вышел в стартовом составе своей новой команды и провёл на поле всю игру.

«У Артёма прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлён, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.