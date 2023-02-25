Шалимов: «Согласен с тем, что Дзюба выдал яркую игру, но это не для табло»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о дебюте нападающего Артёма Дзюбы за «Локомотив» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1). Напомним, 34-летний форвард вышел в стартовом составе «железнодорожников» и провёл на поле всю игру.

«Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. Забей Артём один мяч, и уже ничья, и расклад перед ответным матчем несколько иной. Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба присоединился к «красно-зелёным» 8 февраля. Нынешний сезон он начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

Второй матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.