Тихонов: «Дзюбе осталось только форму набрать»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о новом клубе воспитанника «красно-белых» Артёма Дзюбы.

«Дзюбе осталось только форму набрать», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Ранее специалист уже заявлял о том, что в составе «железнодорожников» у московского спортсмена есть важный мотивирующий фактор – доказать любителям футбола, что он не растерял прежних кондиций и всё ещё является игроком высокого уровня для Российской премьер-лиги.

34-летний спортсмен стал игроком столичного «Локомотива» восьмого февраля текущего года.

Ближайший матч «красно-зелёные» проведут против «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.