Джикия заявил, что хочет видеть полный стадион на матчах Кубка России

Один из лидеров московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от грядущих матчей Кубка России, до первого из них «красно-белым» остаётся всего 11 дней.

«Учитывая, что ничего оформлять не нужно будет, на стадионе должно быть много людей. И многие наши ребята, которые ранее не видели полный стадион, ощутят, что такое играть при такой публике. Это будет для них хорошей мотивацией и ответственностью», - цитирует Джикию «Матч-ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка России игры плей-офф пройдут по системе с выбыванием после двух поражений. В своей паре «Спартак» ожидает один из принципиальных соперников – московский «Локомотив». Победитель пары встретится с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов».