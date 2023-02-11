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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия заявил, что хочет видеть полный стадион на матчах Кубка России

11 Февраля 2023 • 02:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Один из лидеров московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от грядущих матчей Кубка России, до первого из них «красно-белым» остаётся всего 11 дней.

«Учитывая, что ничего оформлять не нужно будет, на стадионе должно быть много людей. И многие наши ребята, которые ранее не видели полный стадион, ощутят, что такое играть при такой публике. Это будет для них хорошей мотивацией и ответственностью», - цитирует Джикию «Матч-ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала Кубка России игры плей-офф пройдут по системе с выбыванием после двух поражений. В своей паре «Спартак» ожидает один из принципиальных соперников – московский «Локомотив». Победитель пары встретится с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Георгий Джикия
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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