Тавареш: «Сложно играть против Дзюбы»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш высказался о российском форварде Артёме Дзюбе, ныне защищающем цвета «Локомотива».
«Да, было сложно играть против Дзюбы», - приводит слова португальского футболиста «Спорт-Экспресс».
21-летний спортсмен выступает за «красно-белую» команду, воспитанником которой является московский футболист Артём Дзюба, с 24 января нынешнего года.
По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выбил «Локомотив» с Пути РПЛ Кубка России, обыграв «железнодорожников» с общим счётом 5:2. Гостевая встреча завершилась победой команды Тавареша со счётом 1:0, домашняя – победой со счётом 4:2.
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