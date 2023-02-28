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Кубок России

Тавареш: «Сложно играть против Дзюбы»

28 Февраля 2023 • 21:13 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш высказался о российском форварде Артёме Дзюбе, ныне защищающем цвета «Локомотива».

«Да, было сложно играть против Дзюбы», - приводит слова португальского футболиста «Спорт-Экспресс».

21-летний спортсмен выступает за «красно-белую» команду, воспитанником которой является московский футболист Артём Дзюба, с 24 января нынешнего года.

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выбил «Локомотив» с Пути РПЛ Кубка России, обыграв «железнодорожников» с общим счётом 5:2. Гостевая встреча завершилась победой команды Тавареша со счётом 1:0, домашняя – победой со счётом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Томаш Тавареш
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