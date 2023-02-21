«Локомотив» готовится к дерби со «Спартаком» в полном составе

Московский «Локомотив» продолжает подготовку к завтрашнему дерби со «Спартаком» в Кубке России без потерь и в полном составе.

«Без потерь вернулись со сборов в ОАЭ. Все футболисты команды - в общей группе, включая звездного новичка команды Артема Дзюбу, а также начинавших зимние занятия по индивидуальному графику полузащитника Рифата Жемалетдинова и защитника Лукаса Фассона.», - пишет «Матч-ТВ» со ссылкой на пресс-службу московской команды.

Напомним, первый матч четвертьфинальной серии между «красно-белыми» и «железнодорожниками» стартует завтра в 20:00 в Москве на «РЖД Арене».