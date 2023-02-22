Тихонов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Лучший игрок матча — Пруцев»

Известный российский футболист Андрей Тихонов назвал лучшего игрока матча «Локомотив» - «Спартак» (0:1).

«Лучший игрок матча — Пруцев, именно на нём строится полузащита. Мне нравится, что он делает на поле», - приводит слова Тихонова «Матч Премьер».

Данил Пруцев стал автором победного гола в противостоянии «красно-зелёных» и «красно-белых». Классным ударом из-за пределов штрафной после красивой комбинации гостевой команды он положил мяч в правый нижний угол ворот «железнодорожников» и принёс своей команде важную победу.