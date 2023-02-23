Джикия: «Дзюба - классный футболист»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». События игры прокомментировал капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, он удостоил особой похвалы Артема Дзюбу, который вернулся в российский футбол после неудачного опыта за границей. Он выделил умение бывшего футболиста российской сборной зацепиться за мяч.

- Дзюба — классный футболист. Он создаёт моменты, хорошо цепляется, чем помогает своей команде, - считает Джикия, слова которого цитирует издание Sport24.