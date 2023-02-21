Ещенко: «Спартак» — фаворит в матче с «Локо», кто ещё может им быть?»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от завтрашнего дерби между «красно-белыми» и московским «Локомотивом» в Кубке России.

«Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещё может им быть? Тут всё очевидно. Ждём только победы завтра!», - цитирует Ещенко «Чемпионат».

До стартового свистка в дерби – менее суток, он прозвучит завтра в 20:00 по московскому времени, место действия – «РЖД Арена». Ответная игра состоится уже на поле «Спартака» всего пять дней спустя - 27 февраля.

Отметим, что этой зимой «красно-белые» одержали победу в предсезонном турнире – Winline Зимнем Кубке РПЛ, в котором оказались выше «Краснодара», «Ростова» и «Сочи».