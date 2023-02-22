Бушманов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Погода, конечно, не самая футбольная»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался по поводу погодных условий, при которых состоится матч между «Локомотивом» и «красно-белыми».

«Погода, конечно, не самая футбольная, играть в таких условиях тяжело, неприятно. То же самое и болельщикам, наверное, не очень приятно находиться на стадионе в такой мороз», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Тем не менее, бывший футболист считает, что, если игра не была перенесена за четыре с половиной часа до стартового свистка, то она, вероятнее всего, состоится в назначенное время.

Матч «Локомотив» - «Спартак» начнётся в 20:00.