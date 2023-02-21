Юран поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива»

Российский специалист Сергей Юран поделился своими ожиданиями от московского дерби «Спартака» и «Локомотива», которое уже завтра пройдёт в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Сложно сказать, чего я ожидаю от команд, ведь была длинная пауза. «Спартак» выиграл турнир, а «Локомотив» я не видел. Хотелось бы увидеть команды в идеальном состоянии, но вряд ли. Ещё две-четыре игры будут набирать игровой тонус. Надеюсь, что получится неплохая игра», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что дальше проходит та команда, которая первой в серии наберёт две победы. Первый матч пары пройдёт завтра на «РЖД Арене». Ответная игра состоится через пять дней - 27 февраля.