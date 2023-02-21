Смородская против отмены матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Возобновляются матчи Фонбет Кубка России, в четвертьфинале сойдутся два московских клуба - «Локомотив» и «Спартак». Из-за холодной погодой появились слухи, что матч могут перенести или даже отменить. Но бывший президент «железнодорожников» Ольга Смородская считает, что матч не стоит переносить.

- Не будет никаких 15‑ти градусов мороза. Все будет так же, как и сейчас, плюс подогрев поля. Все будет нормально, не надо ничего переносить, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем второго в смысле престижа трофея в российском футболе.