«Локомотив» реализовал на матч со «Спартаком» уже 10 тысяч билетов

Соскучился российский болельщик по футболу, да ещё и без FAN ID. Московский «Локомотив» на данный момент продал уже 10 тыс. билетов на матч со «Спартаком» в рамках Кубка России по футболу. Первая игра серии в рамках 1/4 финала турнира ждёт нас совсем скоро – 22 февраля. Ответная состоится уже на стадионе «красно-белых» спустя пять дней – 27 февраля.

«На данный момент реализовано порядка 10 тысяч билетов», - сообщили в ТАСС пресс-службе «Локо».

Напомним, что вместимость арены «железнодорожников» - «РЖД Арены» - 27 320 мест. Покинет турнир по новым правилам Кубка России та команда, которая потерпит в паре два поражения.