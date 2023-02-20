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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал об адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»

20 Февраля 2023 • 20:15 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Защитник московского «Спартака» рассказал об адаптации двух новичков в линии обороны «красно-белых» - Нуну Тавареше и Алексисе Дуарте. Португалец и парагваец пополнили команду Гильермо Абаскаля этой зимой.

«С каждым днем они оба прогрессируют, и мы уже почувствовали друг друга на поле. Очень приятно, с каждым днем мы все больше коммуницируем, общаемся друг с другом, поэтому они огромные молодцы. Плюс, со временем они оба будут лучше понимать русский язык», - заявил Джикия спартаковской пресс-службе.

Первое боевое крещение новичков пройдёт уже послезавтра – в Кубке России спартаковцев ожидает выездная битва против московского «Локомотива».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Нуну Тавареш Алексис Дуарте
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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