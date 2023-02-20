Джикия рассказал об адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» рассказал об адаптации двух новичков в линии обороны «красно-белых» - Нуну Тавареше и Алексисе Дуарте. Португалец и парагваец пополнили команду Гильермо Абаскаля этой зимой.

«С каждым днем они оба прогрессируют, и мы уже почувствовали друг друга на поле. Очень приятно, с каждым днем мы все больше коммуницируем, общаемся друг с другом, поэтому они огромные молодцы. Плюс, со временем они оба будут лучше понимать русский язык», - заявил Джикия спартаковской пресс-службе.

Первое боевое крещение новичков пройдёт уже послезавтра – в Кубке России спартаковцев ожидает выездная битва против московского «Локомотива».