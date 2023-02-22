Гранат — о Фонбет Кубке России: «Я за то, чтобы матчи перенесли на лето»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что матчи Фонбет Кубка России следует перенести на лето.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в рамках 1/4 финала турнира «Ростов» встретится с «Уралом», а «Локомотив» померится силами со «Спартаком».

«Я за то, чтобы матч перенесли на лето. В еврокубках наши команды не участвуют. Одну-две недели лета могли бы задействовать и перенести матчи Кубка России на более позднее время», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Урал» начнётся в 17:30 по московскому времени, а противостояние «Локомотива» и «Спартака» запланировано на 20:00.