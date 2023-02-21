Кузьмичёв: «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно, а «Локомотив» — неуверенно»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о первой игре «железнодорожников» из серии двухматчевого противостояния со «Спартаком».

«Меня многое связывает с «Локомотивом», но шансов у них не очень много. «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно. А «Локомотив» — неуверенно», - приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что, несмотря на товарищеский статус поединков, проведённых командами во время зимнего перерыва, данные игры дали некоторое представление о механизмах игры коллективов, которые уже завтра сойдутся в очном противостоянии.