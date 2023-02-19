Гранат: «Спартак» — необычная для Дзюбы команда, нас ждёт очень интересное противостояние»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился своими ожиданиями от игры 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», а также рассказал, как по его мнению на ход поединка может повлиять приход нападающего Артём Дзюба в стан «железнодорожников».

«На бумаге «Спартак» — фаворит. Но в кубковой игре «Локо» может преподнести сюрприз. Приход Дзюбы в «Локо» добавит огня кубковому дерби. «Спартак» — необычная для Артёма команда. Нас ждёт очень интересное противостояние», — считает Гранат, слова которого передаёт издание «Чемпионат».

Напоминаем, что первая встреча московских клубов в рамках четвертьфинала Кубка России состоится 22 февраля. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте LiveResult.ru.