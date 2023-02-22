Колосков считает, что «Локомотив» и «Спартак» не будут переносить матч

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переносе матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Надо ли переносить игру? Есть же регламент, там четко прописано, что, по-моему, в минус 17 играть нельзя, если команды согласятся, то можно играть. В общем, это абсолютно не моя тема. Я этим не занимаюсь», — приводит слова Колоскова «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что никто из команд не откажется от участия в матче, все будут играть.

Матч «Локомотив» - «Спартак» должен пройти сегодня, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что игра может не состояться из-за плохой погоды.