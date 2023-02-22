«Локомотив» - «Спартак»: Промес вышел на замену

Главная звезда московского «Спартака» Куинси Промес вышел на замену в выездном кубковом дерби против «Локомотива» вместо Павла Мелёшина. Игра в эти минуты проходит на «РЖД Арене», пока по счёту и по игре доминируют гости. Единственным голом отметился молодой спартаковец Данил Пруцев.

Напомним, что Промес был вынужден пропустить все три зимних сбора «красно-белых», игрок индивидуально готовился в Москве – сначала с резервистами «Спартака», а затем с личным тренером.

Впереди чуть менее получаса кубкового дерби «Локо» и «Спартака», трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.