Ледяхов: «Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим прогнозом на первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Нужно отметить то, что «Спартак» показывает неплохую подготовку к возобновлению сезона. Команда выглядит неплохо, на хорошем уровне сыграли в межсезонном турнире. Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака», — передаёт слова Ледяхова «РБ Спорт».
Экс-футболист также отметил, что на данный момент «железнодорожники» являются непредсказуемой командой.
Игра начнётся 22 февраля в 20:00 по московскому времени.
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