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Кубок России

Ледяхов: «Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака»

19 Февраля 2023 • 17:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00
Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим прогнозом на первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Нужно отметить то, что «Спартак» показывает неплохую подготовку к возобновлению сезона. Команда выглядит неплохо, на хорошем уровне сыграли в межсезонном турнире. Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака», — передаёт слова Ледяхова «РБ Спорт».

Экс-футболист также отметил, что на данный момент «железнодорожники» являются непредсказуемой командой.

Игра начнётся 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Игорь Ледяхов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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