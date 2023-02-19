Ледяхов: «Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился своим прогнозом на первый четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Нужно отметить то, что «Спартак» показывает неплохую подготовку к возобновлению сезона. Команда выглядит неплохо, на хорошем уровне сыграли в межсезонном турнире. Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака», — передаёт слова Ледяхова «РБ Спорт».

Экс-футболист также отметил, что на данный момент «железнодорожники» являются непредсказуемой командой.

Игра начнётся 22 февраля в 20:00 по московскому времени.