Прудников – о «Спартаке»: «Работа с молодёжью ведется»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников отметил очень важную деталь в матче между «красно-белыми» и «Локомотивом» (1:0).

Так, специалист заметил, что в первой половине встречи московских коллективов у «Спартака» на футбольном поле было очень много молодых футболистов, причём некоторые из них изредка оказывались в стартовом составе.

«Это говорит о том, что работа с молодёжью ведется. И те молодые игроки, которые находятся в команде, оправдывают доверие», - заявил Прудников «Матч ТВ».

Победный гол в противостоянии забил 22-летний спартаковский полузащитник Данил Пруцев.

Помимо большого количества молодых игроков, интересным событием стал выход на поле в футболках «Спартака» с первых минут игры 11 российских футболистов.

За ответным поединком между «красно-зелёными» и «красно-белыми», который состоится 27 февраля в 20:00, вы сможете следить на нашем сайте.