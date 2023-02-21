Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гладилин – об игре с «Локомотивом»: «Фаворит кубкового матча — «Спартак»

21 Февраля 2023 • 08:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.05 X 3.85 2 1.83
22.02 20:00

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими мыслями по поводу первой кубковой игры между «красно-белыми» и столичным «Локомотивом».

«Фаворит кубкового матча — «Спартак». Команда выглядит хорошо в функциональном плане. Все футболисты «красно-белых» в отличной форме», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также специалист сказал, что следил за успехами «железнодорожников» во время зимнего перерыва, и заявил, что совершённые трансферы направлены на сохранение прописки в Российской премьер-лиге, а не на победу в Фонбет Кубке России.

Матч «Локомотив» - «Спартак» начнётся завтра в 20:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
08:18 · Кубок России
Гладилин назвал главных претендентов на победу в Кубке России
08:10 · Кубок России
Гладилин – об игре с «Локомотивом»: «Фаворит кубкового матча — «Спартак»
05:16 · Кубок России
Мещеряков: «Кубок - вещь непредсказуемая»
04:10 · Кубок России
Смородская против отмены матча между «Локомотивом» и «Спартаком»
03:22 · Кубок России
Смородская призвала Дзюбу забить «Спартаку»
01:22 · Кубок России
Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»
01:14 · Кубок России
Зазулин: «Есть правила, мы должны играть в Ульяновске»
01:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»
00:55 · Кубок России
Терёхин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Если будет мороз, то надо переносить»
00:47 · Кубок России
Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»
20 Февраля
23:45 · Кубок России
Радимов: «Спартак» — фаворит, у «Локомотива» новая команда»
23:29 · Кубок России
Шишкин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Интересно, появится ли Дзюба в основном составе»
23:06 · Кубок России
Шитов рассказал о варианте с «Крыльями Советов»
22:52 · Кубок России
Наставник «Акрона» Калешин – о Кубке России: «Интересный турнир»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Бернард Бериша: «Мечтаю взять трофей с «Ахматом» до конца карьеры»
Все новости