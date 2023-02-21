Гладилин – об игре с «Локомотивом»: «Фаворит кубкового матча — «Спартак»

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими мыслями по поводу первой кубковой игры между «красно-белыми» и столичным «Локомотивом».

«Фаворит кубкового матча — «Спартак». Команда выглядит хорошо в функциональном плане. Все футболисты «красно-белых» в отличной форме», - приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также специалист сказал, что следил за успехами «железнодорожников» во время зимнего перерыва, и заявил, что совершённые трансферы направлены на сохранение прописки в Российской премьер-лиге, а не на победу в Фонбет Кубке России.

Матч «Локомотив» - «Спартак» начнётся завтра в 20:00.