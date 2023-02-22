Дзюба – в старте «Локомотива» на дерби со «Спартаком», Промес начнёт игру на скамейке

Долгожданный первый матч четвертьфинальной серии Кубка России в исполнении «Локомотива» и «Спратака» начнётся на «РЖД Арене» менее чем через час. Московские клубы огласили стартовые составы на игру, которая, несмотря на зимний холод, обещает быть очень жаркой.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба;

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Прцуев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелешин;

Отметим, что в составе «красно-белых» на поле вышли 11 россиян.

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