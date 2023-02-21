Созин отреагировал на возможный перенос дерби «Локомотив» - «Спартак»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переносе матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за погодных условий.

«Никто не знает, сколько будет градусов завтра перед игрой «Спартака». Если нам вечно то прям холодно, то жарко, то снег мешает – давайте вернемся на «весна-осень», — цитирует Созина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что если болельщики не хотят идти на стадион, то это их право, других вариантов нет.

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.