Павлюченко: «Спартаку» будет непросто с «Локомотивом», у «железнодорожников» есть шанс спасти сезон

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» — очень непростой соперник. Несмотря на то, что фаворитом вижу «Спартак», легкой прогулки «красно-белым» завтра ждать не стоит. Для «железнодорожников» Кубок России — шанс спасти сезон», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, к нападающему «железнодорожников» Артёму Дзюбе будет приковано большое внимание, но все будет зависеть от его физического состояния. При этом Павлюченко считает, что Дзюба не сыграет ключевую роль в матче.

Дерби «Локомотив» - «Спартак» пройдет 22 февраля, начало игры запланировано на 20:00 по мск.