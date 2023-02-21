Агент высказался о возможном участии Изидора в матче со «Спартаком»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, оценил вероятность участия своего клиента в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака». Ранее сообщалось, что в настоящий момент 22-летний француз восстанавливается от повреждения колена.

«У нас по-прежнему нет конкретики относительно восстановления Вильсона. Не знаю, сыграет ли он против «Спартака». К этому моменту всё ещё может поменяться», — приводит слова Лакруа Sport24.

В нынешнем сезоне Изидор провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.