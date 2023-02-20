Булыкин предсказал финалистов Кубка России

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин назвал две команды, которые, по его мнению, встретятся в финале Кубка России в текущем сезоне.

«В финале Кубка будут «Зенит» и «Спартак». Может, ещё какие-то клубы составят конкуренцию. Если смотреть по парам в плей-офф, то все игры будут интересными», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Зенит» в четвертьфинале в рамках Пути регионов встретится 25 февраля с ульяновской «Волгой». Соперником «Спартака» в Пути РПЛ станет столичный «Локомотив», матч состоится уже послезавтра в Черкизово на «РЖД Арене».

Он добавил, что не особо верит в сенсации по ходу турнира.