Ширко: «У Дзюбы будет сверхнастрой на матч со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о настрое новичка «Локомотива» Артёма Дзюбы на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «красно-белых». Напомним, что 34-летний форвард является воспитанником «Спартака».

«Будет ли у Артёма Дзюбы сверхнастрой на матч с его бывшим клубом? Думаю, что да. Во-первых, он вернулся в футбол после небольшого перерыва, во-вторых, сразу же матч с таким принципиальным соперником», — цитирует Ширко «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба начинал нынешний сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в начале ноября прошлого года, а в феврале футболист подписал контракт с «Локомотивом». За «Спартак» же нападающий выступал с 2006 по 2015 год и провёл в составе «красно-белых» в общей сложности 166 матчей, забив 38 голов.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.