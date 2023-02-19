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Кубок России

В РФС высказались о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»

19 Февраля 2023 • 17:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

В Российском футбольном союзе высказались насчёт возможного переноса кубкового матча между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» и «Спартак» должны провести первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (путь РПЛ) в среду, 22 февраля. Согласно прогнозу, в этот вечер в Москве столбик термометра может опуститься ниже -15 градусов.

В РФС сослались на пункт регламента, в котором прописан перенос кубкового матча из-за холода.

«Температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. В случае если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату», - комментарий РФС приводит на своих страницах Metaratings.

В РФС отметили, что резервными датами для проведения кубковых матчей являются 7, 8 и 9 марта.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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