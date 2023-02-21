Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта»

21 Февраля 2023 • 09:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой предположил, выйдет ли нападающий Куинси Промес в стартовом составе «красно-белых» на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива».

По мнению эксперта, нидерландский футболист пребывает в хорошей форме, поэтому он примет участие в предстоящей встрече. Также Мостовой сравнил 31-летнего Промеса с новобранцем «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Он же не молодой и играет за счёт интеллекта, опыта, мастерства и класса. Как и Артём Дзюба. Он сейчас выйдет и в какой-то момент спокойно примет, отдаст, скинет, потолкается», — цитирует Мостового Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой Артём Дзюба Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
09:54 · Россия. Премьер-лига
Машкарин – о Федотове: «Не каждый тренер рискнёт доверять молодым»
09:51 · Кубок России
Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта»
09:39 · Кубок России
Полузащитник «Волги» Ефремов считает, что решение о проведении матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге было бы нечестным
09:25 · Кубок России
Машкарин: «Непонятно, состоится ли кубковая игра между ЦСКА и «Краснодаром»
08:55 · Кубок России
Кузьмичёв: «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно, а «Локомотив» — неуверенно»
08:18 · Кубок России
Гладилин назвал главных претендентов на победу в Кубке России
08:10 · Кубок России
Гладилин – об игре с «Локомотивом»: «Фаворит кубкового матча — «Спартак»
05:16 · Кубок России
Мещеряков: «Кубок - вещь непредсказуемая»
04:10 · Кубок России
Смородская против отмены матча между «Локомотивом» и «Спартаком» 1
03:22 · Кубок России
Смородская призвала Дзюбу забить «Спартаку» 1
01:22 · Кубок России
Зазулин: «Раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию»
01:14 · Кубок России
Зазулин: «Есть правила, мы должны играть в Ульяновске»
01:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняев нестандартный и интересный игрок для нашего футбола»
00:55 · Кубок России
Терёхин – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Если будет мороз, то надо переносить»
00:47 · Кубок России
Терёхин: «Фаворитом матчей между «Локо» и «Спартаком» никого не вижу»
Все новости