Мостовой: «Промес, как и Дзюба, играет за счёт интеллекта»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой предположил, выйдет ли нападающий Куинси Промес в стартовом составе «красно-белых» на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива».

По мнению эксперта, нидерландский футболист пребывает в хорошей форме, поэтому он примет участие в предстоящей встрече. Также Мостовой сравнил 31-летнего Промеса с новобранцем «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Он же не молодой и играет за счёт интеллекта, опыта, мастерства и класса. Как и Артём Дзюба. Он сейчас выйдет и в какой-то момент спокойно примет, отдаст, скинет, потолкается», — цитирует Мостового Metaratings.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.